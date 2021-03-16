Транскавказскую автомагистраль перекрыли из-за снегопадов и опасности лавин

ГУ МЧС России по Ставропольскому краю сообщает, что Транскавказскую магистраль перекрыли для всех видов автомобилей. Причиной стал снегопад и опасность схождения лавин в этой местности.

Автомагистраль закрыли на участке Бурон - Северный портал Рокского тоннеля сразу в двух направлениях. Ограничения действуют с 22:00 и до особого распоряжения ведомства.

- Силы и средства Главного Управления МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания, а также аварийные городские и районные службы находятся в режиме готовности к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, - сказано в сообщении пресс-службы.

При необходимости обращайтесь по телефону "112".