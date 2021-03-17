На Ставрополье провели профилактическую акцию «Внимание, переезд!»

Вместе с полицейскими на дорогу вышли представители железной дороги и специалисты Центра молодежи «Юность». Акцию провели на переезде села Грачевка, который является одним из самых оживленных в этом округе.

Участники мероприятия вручали водителям листовки-памятки с призывом соблюдать правила дорожного движение движения вблизи железнодорожных путей и выдержками из ПДД о правилах проезда железнодорожных путей.

Автоинспекторы обращались к водителям с призывом строго соблюдать и выполнять правила дорожного движения при движении через переезды, проявлять терпение и дисциплинированность при закрытом шлагбауме, спокойно ожидать включения разрешающего сигнала.

Совместный акции с представителями железной дороги в Грачевском округе проводят на постоянной основе.

За последние 4 года аварий на железнодорожных переездах в Грачевском округе не допущено. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.