В Ставрополе отремонтируют дорогу за 97 млн рублей

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе улица Серова от переулка Крупской до улицы Достоевского подвергнется комплексному ремонту в 2021 году. В администрации города рассказали, что необходимость ремонта участка дороги назрела давно. Это подтвердили вопросы жителей Ставрополя главе города во время «прямых линий» в 2020 году.

Протяженность участка, который отремонтируют, – 2,5 км, стоимость работ – свыше 97 млн рублей. На отрезке порядка 35,5 тыс. кв.м. заменят дорожное покрытие на современное асфальтобетонное, сделают разметку из специального термопластика, установят 600 погонных метров защитного пешеходного ограждения и 50 м перил на пандусах для маломобильных групп населения.

На обновленном участке будет восстановлена пропускная способность существующих сегментов дождевой канализации, дорогу оборудуют новыми бортовыми камнями. Пешеходные дорожки выложат тротуарной плиткой.

Также установят три новых остановочных павильона и приведут в соответствие имеющиеся. Кроме того, для посетителей Краевой клинической инфекционной больницы оборудуют парковку.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что житель Ставропольского края опубликовал пост о продаже ковра на сайте бесплатных объявлений. На ковре изображен Владимир Ильич Ленин.

По словам продавца, ковер сделан в 1980-х годах и является уникальной ручной работой. Изделие выполнено табасаранскими мастерами и имеет художественную ценность. Исходя из этих соображений, цена немаленькая - 900 тысяч рублей.

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