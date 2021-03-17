В Ставрополе водитель-лихач на высокой скорости въехал в линию электропередач

Инцидент произошел сегодня, 17 марта, около 07:20, на проспекте Кулакова Ставрополя. Водитель автомобиля Субару выбрал крайне небезопасную скорость движения в городских условиях, не справился с управлением и врезался в линию электропередач.

Удар был такой силы, что автомобиль восстановлению не подлежит. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

С тяжелыми травмами 36-летнего водителя, жителя Ставрополя доставили в реанимацию. Сейчас врачи борются за его жизнь.

Выяснилось, что пострадавший за последние полгода дважды привлекался к административной ответственности только за нарушение скоростного режима привлекался дважды.

Госавтоинспекция региона в очередной раз напоминает участникам дорожного движения, что каждое третье ДТП в регионе происходит из-за пренебрежения водителями скоростного режима.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье провели профилактическую акцию «Внимание, переезд!».

Автоинспекторы обращались к водителям с призывом строго соблюдать и выполнять правила дорожного движения при движении через переезды.