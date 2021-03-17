На Ставрополье банда ответит за убийство, кражу 14 млн рублей, нападение на людей

Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

В Ставрополе СКР возбудил уголовное дело против шести мужчин. Они подозреваются в создании банды, пособничестве в совершаемых бандой нападениях, участии в совершаемых бандой нападениях. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным следствия, в 2017 году 42-летний мужчина создал банду для совершения нападений на граждан и организации в регионе КМВ, в которую привлек пятерых своих знакомых.

В 2019 году двое участников банды в тряпичных масках с автоматами пробрались на территорию склада одного из магазинов в Ессентуках и расстреляли находившегося там 34-летнего мужчину, а также тяжело ранили еще двух человек, один из которых скончался в больнице. Нападавшие похитили имевшиеся при потерпевших 14 миллионов рублей и скрылись.

За период существования банды ее участники совершили ряд других преступлений, в том числе кражи и грабеж, хищения оружия и боеприпасов. В 2020 году в целях так называемой зачистки собственных рядов обвиняемые убили одного из своих подельников в станице Лысогорской Георгиевского городского округа.

Следователи задержал пособника и двоих участников банды, которые находятся под стражей. Еще двое членов банды объявлены в федеральный розыск.