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Происшествия17 марта 2021 10:40

На Ставрополье банда ответит за убийство, кражу 14 млн рублей, нападение на людей

Следователи задержал пособника и двоих участников банды, которые находятся под стражей
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

В Ставрополе СКР возбудил уголовное дело против шести мужчин. Они подозреваются в создании банды, пособничестве в совершаемых бандой нападениях, участии в совершаемых бандой нападениях. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным следствия, в 2017 году 42-летний мужчина создал банду для совершения нападений на граждан и организации в регионе КМВ, в которую привлек пятерых своих знакомых.

В 2019 году двое участников банды в тряпичных масках с автоматами пробрались на территорию склада одного из магазинов в Ессентуках и расстреляли находившегося там 34-летнего мужчину, а также тяжело ранили еще двух человек, один из которых скончался в больнице. Нападавшие похитили имевшиеся при потерпевших 14 миллионов рублей и скрылись.

За период существования банды ее участники совершили ряд других преступлений, в том числе кражи и грабеж, хищения оружия и боеприпасов. В 2020 году в целях так называемой зачистки собственных рядов обвиняемые убили одного из своих подельников в станице Лысогорской Георгиевского городского округа.

Следователи задержал пособника и двоих участников банды, которые находятся под стражей. Еще двое членов банды объявлены в федеральный розыск.

ЧП