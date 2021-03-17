Новая дорога в Северной Осетии поможет моздокским аграриям

В Северной Осетии с нетерпением ждут открытия новой дороги, которая соединит Владикавказ и Моздок и которую здесь называют исторической. Автотрасса имеет огромное значение для всего Юга России, поскольку станет кратчайшим и самым удобным путем из центральных регионов страны в Закавказье. И, что очень важно, она поможет сельхозпроизводителям Моздокского района, который до сих пор не имел прямого транспортного сообщения со столицей.

Сегодня на территории крупнейшего района РСО - Алания работают 249 крестьянско-фермерских хозяйств, занимающихся производством молочной и мясной продукции, зерновых и технических культур. В районе 65 тысяч га пашни. Зерно продают в основном в Армению, а технические культуры поставляют в соседние КБР и на Ставрополье. Развивается в Моздоке и овощеводство. Но из-за отсутствия прямой дороги на Владикавказ местные аграрии долгое время не имели возможности реализовывать свою продукцию на рынках столицы. Теперь ситуация изменится, и это станет хорошим стимулом для развития АПК района.

- Раньше мы возили нашу продукцию на владикавказские рынки через Кабардино-Балкарию или Ставропольский край, - говорит начальник ГКУ сельского хозяйства Моздокского района Заура Алкацева. - Это очень длинная дорога, занимающая в общей сложности до трех часов, а продукция вся скоропортящаяся. Бывало и такое, что после продажи товара на столичных рынках мы не успевали вернуться в Моздок. Новая дорога намного упростит это все и основная часть нашей продукции будет реализовываться во Владикавказе.

По словам директора ГКУ «Управление сельского хозяйства по Республике Северная Осетия - Алания» Игоря Кадзаева, «дорога Владикавказ - Моздок важна и в политическом значении, и в практическом, экономическом и финансовом»:

- В Моздокском районе находится треть пахотных земель республики, большое количество предприятий. На сегодняшний день необходимо развивать Моздокский район в аграрном направлении, строить переработку молока, мяса, овощей и фруктов. Это даст республике ценные натуральные продукты, полезные для здоровья граждан. А открытие дороги способствует скорому появлению продукции на прилавках магазинов по всей территории Осетии. Спасибо руководству республики за эту дорогу.

Строительство дороги началось по инициативе главы Северной Осетии Вячеслава Битарова. Он не раз поднимал вопрос на встречах с Владимиром Путиным.

- Мы не могли смириться с ситуацией, при которой крупнейший район республики не имеет прямого транспортного сообщения со столицей. Отсюда и социально-экономические проблемы, которые напрямую влияют на жизнь людей. Дорога станет благом не только для участников дорожного движения - важно, что увеличится товарооборот между районами, - отмечал Вячеслав Битаров на церемонии закладки памятной капсулы в честь начала реконструкции в июле 2019 года.