На Ставрополье почти 200 водителей наказали за нарушение скоростного режима

На Ставрополье с 15 по 27 марта проходит операция скорость. Участников движения предупреждают о контроле скоростного режима информационные табло, установленные по всему региону, в том числе передвижные.

Госавтоинспекция региона предупреждает, что используемые ручные скоростомеры «бинары» не определяются стационарными «антирадарами», установленными во многих автомобилях.

Всего за два дня рейда составили почти 200 административных материалов за нарушение скоростного режима. Около 25 водителей превысили допустимую норму на более чем 60 километров в час, либо совершили это деяние повторно. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

За указанные правонарушения им грозит лишение права управления сроком до 1 года. Материалы направлены в Мировые суды по месту совершения правонарушения для принятия решения.

Руководство Госавтоинспекции края предупреждает, что операция «Скорость» проводится в круглосуточном режиме.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе водитель-лихач на высокой скорости въехал в линию электропередач. Мужчину доставили в реанимацию. Сейчас врачи борются за его жизнь.