В Ставрополе наказали студента, опасно выехавшего на перекресток на тонированной иномарке

С самого утра 17 марта в Инстаграм ставропольские пользователи обсуждают выходку некоего водителя, который на тонированном внедорожнике на высокой скорости опасно выехал на улицу Дзержинского, нарушил правила расположения транспортных средств на проезжей части и едва не въехал в дорожное ограждение.

Видеозапись получила тысячи гневных комментариев граждан, которые осуждали поступок и желание таким негативным способом прославиться. Также герой видео привлек внимание автоинспекторов.

По данному факту провели проверку, в рамках которой установлены дата и время нарушения, марка, регистрационный знак и личность водителя, допустившего нарушение правил движения.

Любителем соцсетей оказался 18-летний студент, житель Ставрополя, который водительское удостоверение получил всего полгода назад. Для проведения беседы и составления административного материала молодой человек приехал на том самом тонированном автомобиле.

Выяснилось, что всего за полгода молодой человек уже 12 раз привлекался к административной ответственности, в том числе за нарушение светопропускаемости стекол и скорость.

В свое оправдание горе-водитель сообщил, что ему всего 18 лет, автомобиль его обладает повышенными динамическими характеристиками, и он не мог этим не воспользоваться.

Против нарушителя автоинспекторы составили 2 административных материала по статьям: «Тонировка» - штраф 500 тысяч рублей и «Нарушение правил расположения ТС на проезжей части» – штраф 1500 рублей. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.