На Ставрополье к 17 марта от коронавируса привились более 83 тысяч человек

В России используется двухкомпонентная вакцина для иммунизации против новой коронавирусной инфекции.

Первым компонентом вакцины от COVID-19 к 17 марта иммунизированы 83316 человек. За минувший день прививку первым компонентом получили 1950 жителей Ставропольского края.

Вторым компонентом, то есть полностью привиты, 53189 ставропольчан. Накануне завершили иммунизацию 1042 человека.

Пациенты старше 60 лет также имеют возможность вакцинироваться. Таких уже 39674, из них 1032 прошли вакцинацию накануне.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что за последние сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 117 жителей Ставрополья. Число зараженных достигло 48987. За последние сутки скончались еще пять пациентов, у которых коронавирус проходил в тяжелой форме.

Число умерших достигло 1170. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

- Важно помнить, что наряду с вакцинацией сдержать распространение инфекции поможет профилактика. Берегите себя и не болейте! – обратился Владимир Владимиров к землякам.