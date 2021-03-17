Ставропольцы в 2020 году в полтора раза чаще обращались к губернатору и правительству края

В Ставрополе провели очередное заседание правительства края. Один из главных вопросов повестки о работе с обращениями граждан в 2020 году. В целом за прошлый год на имя губернатора и краевого правительства поступило более 47 тысяч обращений, что на 52% больше, чем в 2019 году.

Более половины обращений поступило в электронной форме. При этом количество почтовых отправлений уменьшилось. Одним из популярных каналов обратной связи стали «прямые линии» губернатора края.

Каждое пятое обращение было направлено жителями Ставрополя. Также в числе лидеров по количеству обращений г. Пятигорск, Ессентуки и Шпаковский муниципальный округ.

По тематике в прошлом году на первый план вышли вопросы, связанные с распространением коронавирусной инфекции и введением ограничительным мер.

На этом фоне снизилось количество обращений по вопросам жилищно-коммунальных услуг, безопасности дорожного движения, архитектуры и градостроительства, землепользования, торговли и других.

За прошедший год значительно сократился срок рассмотрения сообщений, поступивших через социальные сети. Среднее время реагирования на такие запросы составило 7 часов 26 минут.

Губернатор поставил задачу в дальнейшем повышать оперативность отклика органов власти на обращения.

- Темпы работ с обращениями не снижать! Есть болевые точки, есть постоянно действующая проблематика. Каждый вопрос, с которым люди обращаются, должен находиться на постоянном контроле и оперативно решаться, – прокомментировал Владимир Владимиров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на заседании правительства Ставрополья губернатор края объявил о намерении сформировать новый состав регионального кабмина после 30 марта 2021 года.

– Необходимые запросы на проведение антикоррупционного аудита уже направлены в правоохранительные и надзорные органы. Ожидается, что до 30 марта получим все ответы. После этого мы сможем начать формирование нового состава правительства края, – прокомментировал губернатор.