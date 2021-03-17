В Северной Осетии неплательщики за свет вернули более 2 миллионов рублей

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На сегодняшний день судами различных инстанций удовлетворено 13 заявлений на сумму 2,1 млн рублей. Работа по оставшимся искам продолжается.

Следует отметить, что подавляющее большинство судебных исков приходится на долю предприятий жилищно-коммунального сектора Северной Осетии. Общая сумма взыскиваемых средств по итогам отчетного периода превысила 73 млн рублей. Таким образом, организации ЖКХ остаются самой проблемной группой потребителей филиала «Севкавказэнерго».

По словам начальника правового подразделения гарантирующего поставщика Сергея Бесаева, энергокомпания поддерживает диалог с каждым своим потребителем и старается не доводить ситуацию до крайних мер.

- Однако в случае, если наш диалог с должником ни к чему не приводит, мы вынуждены обращаться в суд для принудительного взыскания задолженности. При этом должник несет и судебные издержки. Потребителям электроэнергии следует помнить: за просрочку платежей начисляется пеня, которую нужно оплачивать помимо суммы задолженности. Также должнику грозит отключение от линии электропередачи, а для восстановления электроснабжения, помимо оплаты задолженности, абонент вынужден будет заплатить за услуги отключения и подключения к сети, - резюмировал Сергей Бесаев.