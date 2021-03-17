На Ставрополье батюшка в пост наставил на путь истинный неплательщиков алиментов

Во время акции «Вспомни обо мне» в отделении по взысканию алиментных платежей по Ставрополю, Грачевскому и Шпаковскому районам прошла встреча неплательщиков алиментов с отцом Владимиром.

Священник призвал пап решить для себя, что они делают, как живут, взять себя в руки и постараться начать новую жизнь, напомнил о важности семейных ценностей, любви к ближнему, и особенно к детям.

В пресс-службе краевого УФССП рассказали, что после бесед со священнослужителями неплательщики зачастую начинают переосмысливать свои жизненные принципы и приступают к выплате алиментов. Кстати, на сегодняшний день в Ставропольском крае 8850 должников по алиментам. За 2 месяца 2021 года взысканная сумма составила 32 млн 381 тыс. руб.

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