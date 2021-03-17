На Ставрополье 22 марта стартует масштабный фестиваль граффити «Культурный код»

С 22 мая по 20 июня в поселке в поселке Солнечнодольск Изобильненского городского округа проведут фестиваль «Культурный код». Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ставрополья.

Так, в течение месяца там должны быть созданы 37 муралов – масштабных граффити, которые украсят стены многоэтажек. Их авторами выступят известные художники, в том числе, планируется приезд мастеров из-за рубежа.

Ожидается, что они проведут мастер-классы для учащихся ставропольских школ. Этот фестиваль станет одним из ярких культурных событий года, будет способствовать развитию туризма на Ставрополье, решению задач благоустройства в муниципальном образовании.

В частности, запланировано обновление территории, прилегающей к Дому культуры поселка, ремонт дорог и центральной набережной.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе провели очередное заседание правительства края. Один из главных вопросов повестки о работе с обращениями граждан в 2020 году. В целом за прошлый год на имя губернатора и краевого правительства поступило более 47 тысяч обращений, что на 52% больше, чем в 2019 году.

Более половины обращений поступило в электронной форме. При этом количество почтовых отправлений уменьшилось. Одним из популярных каналов обратной связи стали «прямые линии» губернатора края.