После пожара в Михайловском начата прокурорская проверка

Фото с места: Telegram-канал "Ставрополь Интересный"

Прокуратура Ставропольского края начала проверку по факту пожара в Михайловске. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

ЧП случилось 17 марта, после 13 часов. В многоквартирном доме №152 на улице Ленина произошло возгорание. Эвакуированы 40 человек, из которых - семь детей. Пострадал один жилец, ему оказывают медицинскую помощь.

- На место происшествия выезжал работник прокуратуры Шпаковского района. Ведомством организована проверка по данному факту. В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. По итогам будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сказано в сообщении прокуратуры.