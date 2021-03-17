Модульную амбулаторию за 70 млн построят в Ставрополье к концу 2021 года

Фото для иллюстрации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Управление по информационной политике правительства Ставрополья сообщило о начале строительства амбулатории в Кировском районе. Медучреждение будет расположено в станице Старопавловской.

На реализацию проекта выделено 70 миллионов рублей из краевого и государственного бюджетов. Амбулатория рассчитана на прием 65 человек за смену. На настоящий момент власти ищут подрядчика.

Отметим, амбулатория - медицинское учреждение для оказания помощи гражданам без койко-мест. Это похоже на поликлинику, но в отличии от нее, амбулатория оказывает услуги только по основным направлениям. Например, хирургия и терапия.

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