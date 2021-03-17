Ставропольский край стал передовиком в России по военному призыву и патриотизму

Призыв солдат на службу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор края Владимир Владимиров заявил, что Ставропольский край занимает лидирующие позиции по призыву молодых ребят на военную службу.

По мнению чиновника, причиной является высокий уровень патриотического воспитания в регионе. Он также отметил, что развитие в этой сфере не останавливается, и работа будет продолжена.

Отметим, в рейтинге Минобороны по военной подготовке регионов Ставрополье уже пять лет занимает призовые места.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала о визите в Ставрополь Центральной конкурсной комиссии под председательством генерал-лейтенанта Дмитрия Касперовича.