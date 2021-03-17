Власти Пятигорска починят дорогу "Пятигорск-Лермонтов" к июню 2021

Маршрут "Пятигорск - Лермонтов" на карте Фото: Яндекс.Карты

Администрация Пятигорска сообщила, что знает о необходимости ремонта дороги от Пятигорска к Лермонтову и займется этим с наступлением теплой погоды.

Жители Лермонтова пожаловались не только на состояние дороги, но и на малое количество общественного транспорта. Автобусов и маршруток так мало, что по утрам они забиты "до отказа".

Видео с заполненным автобусом опубликовали в Инстаграме. Как отметили в мэрии города-курорта, чиновники уже начали разъяснительную беседу с перевозчиком, который обеспечивает этот маршрут.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в регионе развернулась кампания ремонта дорог в рамках национального проекта "Безопасный и качественные автомобильные дороги".

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