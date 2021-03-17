57 мотопомп откачивают талую воду с улиц Ставрополя

Очистка ливневок в Ставрополе

Пресс-служба администрации Ставрополя сообщила об активной подготовке к весеннему периоду. После выпадения рекордного для края количества снега, коммунальщики, наряду с расчисткой улиц, начали откачивать талую воду с улиц и чистить ливневки.

Для этих целей используют 57 мотопомп - специальных насосов широкого применения, 102 электронасоса и 11 единиц спецтехники.

- По поручению главы Ставрополя Ивана Ульянченко руководители администраций районов отработали с управляющими компаниями и ТСЖ меры оперативного реагирования, если начнется подтопление подвалов в многоквартирных домах. Ситуацию мэр держит на личном контроле и некоторые проблемные объекты проверил накануне во время вечернего объезда города, - сказано в сообщении пресс-службы.

Отметим, общая протяженность ливневой канализации Ставрополя составляет 148 тысяч погонных метров.