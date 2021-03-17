На ремонт 2,5 км улицы Серова в Ставрополе выделили больше 97 миллионов

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Пресс-служба администрации Ставрополя сообщила, что в текущем году власти займутся ремонтом улицы Серова в центре города. Пока что планируют реставрировать участок от переулка Крупской до улицы Достоевского.

Главный акцент сделают на реализацию принципа безопасной и безбарьерной среды. То есть проследят за удобством передвижения инвалидов.

Протяженность участка - 2,5 километра, на полное обустройство уйдет более 97 миллионов рублей. В расходы вошла замена 35,5 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, нанесение разметки из термопластика, установка 600 метров пешеходного ограждения и 50 метров перил на пандусах.

- На обновленном участке будет восстановлена пропускная способность существующих сегментов дождевой канализации, дорогу оборудуют новыми бортовыми камнями. Пешеходные дорожки выложат тротуарной плиткой. Также установят 3 новых остановочных павильона и приведут в соответствие имеющиеся. Кроме того, для посетителей Краевой клинической инфекционной больницы оборудуют парковку, - отметили в пресс-службе.

Отметим, работы на улице Серова проходят в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

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