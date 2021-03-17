Минприроды проверил ход берегоукрепительных работ в Ставропольском крае

Проверка берегоукрепительных работ в Невинномысском городском округе

Глава министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Хлопянов в официальном Инстаграм-аккаунте сообщил о некоторых результатах проверки работ по укреплению берегов реки Кубань.

По словам министра, эксперты из минприроды и представители администрации Невинномысского городского округа осмотрели участок по левому берегу Кубани от моста по улице Линейной до плотины Невинномысского канала.

Полностью укрепили 1111 метров. Подрядчики построили тело дамбы, облицевали ее монолитным бетоном, установили ограждения по обеим сторонам гребня.

- Строительство объекта в рамках госконтракта продолжается: ведется возведение берегоукрепительного сооружения протяженностью 1655,93 метра, устройство двух ливнепропусков, а также работы по благоустройству территории, - подчеркнул Хлопянов.

А вот на левом берегу реки Барсучки выявили нарушения. Там нашли свалку строительного мусора после ремонта дорог. За это подрядчику выписали предписание об устранении нарушений.