«Россети» инвестируют в развитие сетевого комплекса Дагестана более 1 миллиарда рублей

Основной темой встречи, как рассказали в пресс-службе "Россети Северный Кавказ", стало надежное функционирование и развитие сетевого комплекса региона.

В 2021 году планируется инвестировать в его развитие и модернизацию более 1 млрд рублей. В приоритете - повышение надежности электроснабжения потребителей.

Готовится обновлённая программа по выполнению ремонтных и эксплуатационных работ по подготовке к зимнему периоду распределительного и магистрального комплекса РД. Программа будет предусматривать ликвидацию «узких» мест на сетях 6-10 кВ*: будут отремонтированы и приведены в нормативное состояния объекты, выявленные в качестве наиболее проблемных по итогам анализа крупных технологических нарушений.

Продолжается совместно с Минэнерго России работа по определению критериев эффективности и необходимости внесения корректировок в программу повышения надежности по результатам проектирования и текущего состояния электросетевого комплекса республики.

Компанией инициирована программа снижения потерь электроэнергии. За 2020 год и начало 2021 года установлено порядка 11 000 «умных» счетчиков. В текущем году мероприятия программы снижения потерь будут выполнены в Ахтынском и Кайтагском районах Республики.

Росту качества электроснабжения потребителей будет способствовать формирование в сетевом комплексе единого центра ответственности. «Россети» готовы к системной работе по консолидации и последующему снижению аварийности на полученных объектах. На сегодня в республике выявлено 1579 бесхозяйных объектов, из них консолидировано 805 объектов.