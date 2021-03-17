В Ставропольском крае больше 78% дорог соответствуют федеральным нормативам

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Фото: Дмитрий СТЕШИН
Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья сообщило о промежуточных итогах работы в рамках нацпроекта "БКАД". В 2021 году уже более 78% дорог соответствуют федеральным нормативам качества.
В 2020 году минтрансу поставили задачу к концу 2020 года обеспечить 72% качественных дорог. По данным ведомства, властям удалось превзойти этот показатель на 6%.
- Отметим, что работа по улучшению ставропольских дорог на территориях, где реализуется нацпроект БКАД, будет продолжена и дальше. К 2024 году показатель местных дорог агломерации, соответствующих нормативным требованиям, планируется довести до 90%, - сказано в сообщении пресс-службы.
Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала о реставрации одной из самых проблемных улиц Ставрополя за 97 млн рублей.
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