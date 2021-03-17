Завод сухих смесей за 317 млн рублей начнет работать в Невинномысске

Фрагмент видео с Инстаграм-аккаунта мэра Невинномысска Михаила Миненкова Фото: Инстаграм

Глава администрации Невинномысска Михаил Миненков в своем официальном Инстаграм-аккаунте анонсировал начало работы производства сухих смесей Saint-Gobain. По его словам, завод начнет работать с весны 2021 года.

- Проектная мощность завода - 82 тысячи тонн в год. Общая стоимость проекта составляет 317 миллионов рублей. Планируется создать 24 новых рабочих места. Сумма налоговых выплат составит порядка 280 млн. рублей в бюджеты разных уровней за первые 8 лет, - подчеркнул Миненков.

Реализовать проект удалось из-за благоприятных для инвесторов условий в Ставропольском крае.