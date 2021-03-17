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Экономика17 марта 2021 20:14

Завод сухих смесей за 317 млн рублей начнет работать в Невинномысске

Сеть производств компании Saint-Gobain открывает филиал в Невинномысском городском округе
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Фрагмент видео с Инстаграм-аккаунта мэра Невинномысска Михаила Миненкова

Фото: Инстаграм

Глава администрации Невинномысска Михаил Миненков в своем официальном Инстаграм-аккаунте анонсировал начало работы производства сухих смесей Saint-Gobain. По его словам, завод начнет работать с весны 2021 года.

- Проектная мощность завода - 82 тысячи тонн в год. Общая стоимость проекта составляет 317 миллионов рублей. Планируется создать 24 новых рабочих места. Сумма налоговых выплат составит порядка 280 млн. рублей в бюджеты разных уровней за первые 8 лет, - подчеркнул Миненков.

Реализовать проект удалось из-за благоприятных для инвесторов условий в Ставропольском крае.