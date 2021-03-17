Мэр Железноводска назначил дату прямой линии на 25 марта

Глава администрации Железноводска Евгений Моисеев заявил, что прямая линия состоится 25 марта - в четверг - в 19:00.

Прямое включение пройдет на официальном Инстаграм-аккаунте Моисеев. Уже сейчас можно писать свои вопросы и предложения в директ.

- Кто не успеет обратиться, можете писать вопросы в ленте во время прямого эфира, - подчеркнул Моисеев.

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