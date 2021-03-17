10 улиц Пятигорска останутся без питьевой воды 18 марта

Отключение воды Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Пресс-служба администрации города-курорта Пятигорска сообщила о плановом отключении воды 18 марта. Без питьевой воды останутся 10 улиц и 7 социально значимых объекта.

Отключение происходит из-за ремонта по улице Московской с 9:30 до 17:00.

Это коснется следующих улиц: Московская, Железнодорожная, Кучуры, Краснодарская, Новороссийская, Кавказская, 1-я Бульварная. А также переулка Железнодорожный и проспектов 40 лет Октября и Калинина.

От воды отключат детские сады №12 и №31, школу №21, колледж СКФУ и Пятигорский техникум экономики.