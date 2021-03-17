Оборот малого бизнеса Ставрополья за 2020 год составил 225 млрд рублей

Фрагмент пресс-релиза Северо-Кавказстата от 17 марта

Северо-Кавказстат опубликовал данные о работе малых предприятий Ставропольского края зв 2020 году. К началу января в регионе зарегистрированы 2,2 тысячи таких организаций, в основном они занимаются оптовой и розничной торговлей, сельским хозяйством и обрабатывающим производством.

Малый бизнес дал боле 53 тысяч рабочих мест в Ставропольском крае, средняя зарплата составил 25,4 тысяч рублей.

Объем продажи производимых товаров и услуг малых предприятий составил 225,2 млрд рублей. Половину из этого оборота составляет торговля.