Для амбулаторных больных COVID-19 Ставрополья закупят лекарств на 63 млн

Лекарства Фото: ИВАНОВА Диана

Министерство здравоохранения Ставропольского края сообщило о получении дополнительного финансирования для оплаты лекарств амбулаторных зараженных. Правительство России выделило больше 2 млрд рублей для распределения по регионам.

Ставрополье получит 62,59 млн рублей.

- Речь идёт о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача, - подчеркнули в пресс-службе кабинета министров.

Напомним, с ноября 2020 года больше 26 тысяч ставропольцев получили лекарства за счет государства.