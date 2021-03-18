В Ставрополе полиция выясняет обстоятельства ночной драки около магазина

Фото: скриншот видео с места события

Инцидент произошел ночью в одном из микрорайонов Ставрополя. Там группа неизвестных мужчин избила местного жителя с ребенком. Происходящее сняли на видео случайные свидетели происшествия.

На кадрах видно, что у мужчины произошел какой-то словесный конфликт с тремя молодыми людьми.

Двое какое-то время продолжали спор, а третий, самый разъяренный, обогнув приятелей, ударил обидчика и тут же отскочил. Через пару секунд мужчину снова ударили, от чего он упал вместе с малышом.

На место выезжали сотрудники полиции. «КП» запросила в МВД официальные данные по инциденту. Утром 18 марта в ведомстве региона прокомментировали этот инцидент:

- Данныи факт зарегистрирован в ОП № 4 Управления МВД России по городу Ставрополю. Сейчас правоохранители опрашивают очевидцев произошедшего, просматривают камеры видеонаблюдения и проводят необходимые деи ствия, направленные на установление лиц и всех обстоятельств случившегося. По результатам проведенных мероприятии будет принято соответствующее процессуальное решение, - рассказали в управлении МВД России по городу Ставрополю.