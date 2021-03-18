В Ставрополе на улице Доваторцев появится еще один сквер

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе в районе дома № 66/1 по ул. Доваторцев появится новый сквер. Там предусмотрены яркие качели для детей, воркаут-площадки с современными тренажерами, 20 скамеек в окружении можжевельника и самшита. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Зона отдыха расположится на «красной линии».

Кстати, он расположится в шаговой доступности от таких значимых объектов как Московский педагогический государственный институт, Ставропольский техникум сервиса, экономики и управления, рынок «Южный».

Напомним, что в 2020 году был построен сквер с футбольным и баскетбольным полями по адресу Доваторцев, 86 А.