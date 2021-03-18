Ставрополец убил, расчленил тело друга и спрятал в лесополосе

11 марта в лесной полосе недалеко от поселка Щелкана Новоселицкого района были обнаружены останки мужчины. По ним следователи назначили генетическую судебную экспертизу.

Результаты экспертизы показали, что обнаруженные останки принадлежат мужчине, пропавшему в ноябре 2020 года.

После его исчезновения Александровский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 61-летний житель поселка Щелкан Новоселицкого округа.

Выяснлось, что 18 ноября 2020 года в гости к подозреваемому пришел его знакомый. Между ними при распитии спиртного произошла ссора из-за малозначительного повода.

Во время конфликта подозреваемый ударил металлической трубой по голове потерпевшего. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый расчленил тело потерпевшего и вывез на своем автомобиле в лесополосу.

Сейчас следователь СКР задержал подозреваемого, осмотрел место происшествия, назначил судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.