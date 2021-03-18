На Ставрополье глава Новожизненского сельсовета подозревается в превышении должностных полномочий

Глава муниципального образования Новожизненского сельсовета Буденновского района Ставрополья Анна Андрианова подозревается в превышении должностных полномочий.

Она передала в 2018 году в аренду Святокрестовскому районному казачьему обществу Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества, на основании договора № 1/20 от 16.03.2017 земельный участок площадью 2 815 291 кв.м, сформированный из массива садоводческих земельных участков, расположенных в границах п. Чкаловский МО Новожизненского сельсовета, принадлежащих на праве собственности жителям Буденновска и Буденновского района, предоставленных им в 1990-е годы для развития коллективного садоводства.

Женщина нарушила права и законные интересы около 1000 собственников садоводческих участков, лишив их возможности использовать свои участки по назначению и распоряжаться ими иными способами, предусмотренными ст. 260 Гражданского Кодекса РФ.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что четверо членов группы телефонных мошенников пойдут под суд в Ставрополье. Кроме того, один из задержанных проходит по делу угона автомобиля. Сейчас дело передают в суд и назначают дату заседания.