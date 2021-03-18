На Ставрополье выздоровели от ковида 45850 человек

Лаборатории за весь период выполнили 1444118 исследований на коронавирус методом ПЦР. За сутки провели 6843 теста. Охват тестированием на сегодняшний день составляет 216 человек на 100 тысяч населения.

За сутки диагноз выявили у 125 жителей региона. Число зараженных достигло 49112, в том числе 5055 – среди детей, из которых 4889 уже выздоровели.

Соблюдают самоизоляцию на дому и находятся под медицинским наблюдением в стационарах 7803 человека. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Ставрополья.