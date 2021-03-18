Где отдыхали ставропольцы этой зимой

Как оказалось, зимние каникулы и выходные, а также первый весенний праздник большинство ставропольцев предпочли провести в родном регионе: на курортах Кавказских Минеральных Вод или на термальных источниках.

При этом жители центральной, западной и восточной частей края чаще выезжали на отдых в Кисловодск и Железноводск. С наступлением морозов многие из них устремились к термальным источникам в Кочубеевском районе. Живущие на Кавминводах любители горячих ванн под открытым небом ездили к источникам в Суворовском.

Для более длинных поездок ставропольцы традиционно выбирали горы Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. В этом году особой популярностью пользовались курорты Архыза, в отличие от Домбая, куда, по сравнению с двумя прошлыми сезонами, ездить стали реже.

Что касается поездок в крупные города соседних регионов, то чаще всего ставропольцы отправлялись в Краснодар. На втором месте - Ростов-на-Дону.

Выяснилось также, что в поездках активнее, чем дома, абоненты МТС использует мессенджеры и соцсети - чаще всего Инстаграм и WhatsApp. И, кстати, в одном из самых посещаемых городов КМВ - Железноводске - именно ставропольцы являются наиболее активными пользователями мобильного гида МТС «Городские легенды».