В Георгиевске бизнесмен завысил цену ремонта крыши школы на 790 тысяч

Героем истории стал директор одной из организаций Георгиевска. Его компания занимается выполнением ремонтных работ.

Так, этот руководитель заключил контракт на осуществление капремонта кровли одного из школ округа на сумму около 6 миллионов рублей.

Для получения незаконной прибыли директор организации без согласования с заказчиком заменил строительный материал, эксплуатационные характеристики которого ниже, чем строительный материал, изначально заложенный в сметный расчет.

Стоимость работ, указанных в справках о стоимости и актах о приемке выполненных работ к муниципальному контракту, завышена на 790 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России по Ставрополью.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что четверо участников группы мошенников арестованы и предстанут перед судом на Ставрополье. Они выполняли функции обналичивания похищенных денег.

Во время обысков по месту жительства четверых обвиняемых обнаружены и изъяты более 50 банковских карт, 12 мобильных телефонов, свыше 70 сим-карт, документы, компьютерная техника, блокноты с записями и другие вещественные доказательства.