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Происшествия18 марта 2021 11:06

В Георгиевске бизнесмен завысил цену ремонта крыши школы на 790 тысяч

Для получения незаконной прибыли руководитель организации без согласования с заказчиком заменил строительный материал,
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Героем истории стал директор одной из организаций Георгиевска. Его компания занимается выполнением ремонтных работ.

Так, этот руководитель заключил контракт на осуществление капремонта кровли одного из школ округа на сумму около 6 миллионов рублей.

Для получения незаконной прибыли директор организации без согласования с заказчиком заменил строительный материал, эксплуатационные характеристики которого ниже, чем строительный материал, изначально заложенный в сметный расчет.

Стоимость работ, указанных в справках о стоимости и актах о приемке выполненных работ к муниципальному контракту, завышена на 790 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России по Ставрополью.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что четверо участников группы мошенников арестованы и предстанут перед судом на Ставрополье. Они выполняли функции обналичивания похищенных денег.

Во время обысков по месту жительства четверых обвиняемых обнаружены и изъяты более 50 банковских карт, 12 мобильных телефонов, свыше 70 сим-карт, документы, компьютерная техника, блокноты с записями и другие вещественные доказательства.

ЧП