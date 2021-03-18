В Невинномысске более 4 тысяч человек остались без воды из-за аварии

Сейчас специалисты восстанавливают водоснабжение в Невинномысске, прерванное утром 18 марта из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

По данным ведомства, в четверг, 08:45 в промышленной столице края произошел порыв трубы водоснабжения диаметром 500 мм.

Под отключение попали 1,1 тысяч жителей частного сектора, а также 3 девятиэтажных дома, в которых проживают более 3,4 тыс. человек.

Кроме того, под отключение попали школа, три детсада и поликлиника. В пресс-службе краевого управления МЧС России рассказали, что аварийные работы планируется завершить к 14:00.