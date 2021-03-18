В Кисловодске водитель БМВ Х3 сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Накануне вечером в Кисловодске на проспекте Победы водитель легковушки, двигаясь на небезопасной скорости, сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

Пешехода доставили в больницу, а водитель автомобиля, предположительно БМВ Х3 светлого цвета, скрылся.

Полицейские установили регистрационные знаки автомобиля и личность водителя. Им оказался 62-летний местный житель. Он пояснил, что уехал после приезда бригады скорой помощи, поскольку он якобы не знал о необходимости оформления ДТП.

Теперь за оставление места аварии водителю грозит лишение права управления транспортным средством. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.