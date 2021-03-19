Уралсиб вошел в Топ-10 самых выгодных кредитов наличными

Фото предоставлено пресс-службой Банка УРАЛСИБ

Эксперты учитывали такие ключевые параметры, как размер процентной ставки, полная стоимость кредита, сумма ежемесячных платежей, стоимость личного страхования (если оно необходимо), сроки кредитования, отсутствие комиссий и скрытых выплат. Всего в рейтинге рассматривается 20 предложений банков.

Минимальная процентная ставка по «Кредиту наличными» Банка Уралсиб, при условии страхования жизни и здоровья заемщика, составляет 5,5% годовых в рублях. Минимальная сумма кредита — 100 000 рублей. Максимальная - зависит от категории клиента и программы кредитования и варьируется от 1 500 000 рублей до 3 000 000 рублей. Срок кредитования — от 13 до 84 месяцев.

Подробную информацию по кредиту наличными и другим продуктам ПАО «БАНК УРАЛСИБ» можно узнать на сайте банка, по телефону 8 800 250-57-57, либо в ближайшем офисе Уралсиба.

Кредит на потребительские нужды и на погашение действующих потребительских кредитов в сторонних банках. Требования для клиентов: иметь гражданство РФ, постоянную регистрацию на территории РФ, стаж на последнем месте работы — от 3 месяцев, возраст заемщика — от 23 до 70 лет. В случае непредставления документов, подтверждающих целевое использование кредита на рефинансирование кредитов в сторонних банках, ставка по кредиту на рефинансирование может быть повышена на 5 процентных пунктов.

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»