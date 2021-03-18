В Ставрополе в 2021 году построят центр ГТО и поле для занятий мини-футболом

Губернатор Ставрополья провел рабочую встречу с и.о. министра физической культуры и спорта края Андреем Толбатовым.

К 2030 году в нашем крае планируется довести уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями до 70%.

Сейчас этот показатель близок к 57%. Для дальнейшего роста доступности спортивной инфраструктуры на всех вводимых объектах предусматривается возможность для занятий не только профессиональных спортсменов, но и всех желающих.

Владимиров акцентировал внимание на обязательном условии – проведении бесплатных занятий детей.

Отдельное направление работы – развитие в крае зимних видов спорта. Один из проектов в этой сфере реализуется в регионе совместно с известным российским фигуристом, серебряным призером Олимпийских игр, Чемпионом мира Ильей Авербухом.

В его рамках сегодня завершается строительство двух ледовых площадок для занятий зимними видами спорта в Ставрополе и Ессентуках.

По достигнутой правительством края договоренности, на этих объектахтак же будут доступны бесплатные тренировки для детей.

- Востребованность в зимних видах спорта в крае пока еще остается высокой. Проработайте возможности строительства еще одного катка в Пятигорске, – поручил губернатор.