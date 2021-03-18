В Ставропольском крае начнут проводить крупные спортивные события с участием зрителей

В нашем крае вместе с Роспотребназором прорабатываются вопросы организации крупных спортивных событий с участием зрителей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ставрополья.

Напомним, 18 марта Владимир Владимиров встретился с и.о. министра физической культуры и спорта края Андреем Толбатовым.

Известно, что уже сформирован перечень объектов, готовых к проведению таких мероприятий с соблюдением всех необходимых требований. Также началась вакцинация тренерского состава от коронавируса.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что к 2030 году в нашем крае планируется довести уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями до 70%.

Сейчас этот показатель близок к 57%. Для дальнейшего роста доступности спортивной инфраструктуры на всех вводимых объектах предусматривается возможность для занятий не только профессиональных спортсменов, но и всех желающих.