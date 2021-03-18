«Россети Северный Кавказ» вернули в Чечне украденные киловатты на 1,8 млн рублей

В Чеченской Республике в январе-феврале 2021 года специалисты управляемого АО «Чеченэнерго» выявили 29 случаев хищения ресурса в Грозном, а также Урус-Мартановском, Ачхой-Мартановском, Шалинском, Курчалоевском и Грозненском районах республики. Энергетикам удалось вернуть более 388 тысяч кВт.ч - объем ресурса, равный в денежном выражении 1,8 млн рублей.

13 фактов хищения ресурса приходятся на юридических лиц, 16 - на физических. Большая часть обнаруженных случаев энерговоровства - бездоговорное потребление электроэнергии. Благодаря регулярной информационно-разъяснительной работе, а также комплексу специальных производственных мероприятий энергетики региона отмечают положительную динамику снижения случаев энерговоровства почти в три раза.

По итогам аналогичного периода прошлого года (январь-февраль 2020 года) специалисты «Чеченэнерго» зафиксировали 170 фактов бездоговорного и безучетного потребления ресурса в объеме 2 млн кВт.ч на сумму 6 млн рублей. Существенное снижение показателей энерговоровства в регионе стало возможным также благодаря продуктивному взаимодействию с правоохранительными органами и проведению рейдовых мероприятий.

- От действий «энерговоров» страдают прежде всего добросовестные потребители, в чьих домах из-за хищений ресурса и иного вмешательства сторонних лиц в работу энергооборудования происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника. Вдобавок увеличивается риск отключения электроэнергии из-за неконтролируемой нагрузки на сеть. Чтобы искоренить подобные факты, работа по выявлению и устранению неучтенного потребления энергоресурса будет продолжена, - отметил Анзор Данчаев, начальник отдела контроля систем учета электроэнергии АО «Чеченэнерго».

Напомним, неучтенное электропотребление и самовольное подключение к электрическим сетям влечет штраф для граждан в размере от 10 до 15 тысяч рублей; для должностных лиц - от 30 до 80 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 1 года до 2 лет; для юридических лиц - от 100 до 200 тысяч рублей. При крупных размерах хищения электроэнергии потребитель может нести уголовную ответственность: штраф, исправительные работы или лишение свободы на срок до трех лет.