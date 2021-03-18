Глава Кисловодска Александр Курбатов сделал прививку от коронавируса

Фото: Инстаграм главы Кисловодска

Глава Кисловодска Александр Курбатов 18 марта сделал прививку от коронавируса. Он рассказал, что сдал тест на антитела, и у него после перенесенного коронавируса выявлен низкий уровень титра.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что мэр города Кисловодск Александр Курбатов рассказал о своем заражении коронавирусом. Лечение он проходил амбулаторно.

- Информирую вас, что еще несколько дней буду находиться на самоизоляции. У меня был подтвержден положительный тест на коронавирусную инфекцию. Лечусь амбулаторно, в соответствии с рекомендациями врачей. Работаю дистанционно, - писал тогда Курбатов.

На сегодняшний день в нашем регионе прививку сделали уже 83 316 человек. В том числе 53 189 человек получили уже второй компонент вакцины, завершив курс иммунизации. Среди тех, кто сделал прививку почти 40 тысяч - представители старшего поколения. Запись на вакцинацию продолжается.