В Ставрополе врачи извлекли из желудка девочки магнитные шарики

В краевую детскую клиническую больницу обратилась 12-летняя пациентка с жалобами на боли в животе и многократную рвоту.

Как выяснилось, за два дня до этого девочка проглотила три магнитных шарика. На следующий день она стала жаловаться на боли в животе, тошноту, многократную рвоту. Еще через день родители привезли ее в медицинскую организацию по месту жительства, где была выполнена обзорная рентгенография органов брюшной полости.

Это обследование и показало, что в организме школьницы – инородные тела. Для экстренного лечения девочку направили в краевое медучреждение, где имеется необходимое специализированное оборудование и высококлассные специалисты.

Учитывая длительность и место стояния предметов, их шарообразную форму, попытка извлечь магниты эндоскопическим путем оказалась неэффективной. Поэтому была применена лапаротомия.

Во время совместного с эндоскопистами хирургического вмешательства открытым доступом два магнитных шарика все-таки удалось извлечь восходящим путем. Третий магнит протолкнули через весь тонкий и толстый кишечник наружу.

С помощью современной эндоскопической техники пациентке провели тщательную ревизия брюшной полости, чтобы исключить перфорацию органов. Благодаря выбранному методу и успешно проведённой операции удалось избежать нарушения целостности кишечной трубки и длительного реабилитационного периода.

На 10 сутки ребенок выписан из отделения в удовлетворительном состоянии, послеоперационный период протекал без осложнений. Вместе с тем, девочке предстоит дальнейшее лечение с целью профилактики спаечной болезни – возможного осложнения после лапаротомических оперативных вмешательств. Об этом сообщает пресс-служба краевого министерства здравоохранения.