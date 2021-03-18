В Ставрополе у Комсомольского пруда планируют создать многоуровневую парковку

В Ставрополе еще не завершили реконструкцию общественной территории возле городского озера. Но она уже стала местом притяжения многих горожан. В некоторые дни из-за этого возникали транспортные проблемы.

Возле обновленной территории действовали парковки, но их все равно было недостаточно. Также нередко возникают заторы на улице Кавалерийской.

По словам заместителя министра дорожного хозяйства Николая Небесского, объект настолько востребованный, что приходилось экипажи ГИБДД ставить, чтобы организовывать движение по приезду и выезду автомобилей.

- Место выбрано правильно, но его нужно доводить до логического конца, - считает он.

18 марта во время брифинга представитель ведомства сообщил, что на участке планируют создать многоуровневую парковку. Кроме нее, там может появиться пешеходный мост от Комсомольского к Пионерскому пруду. Разработкой проекта занимаются по поручению губернатора Ставрополья.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на заседании правительства Ставрополья губернатор края объявил о намерении сформировать новый состав регионального кабмина после 30 марта 2021 года.

– Необходимые запросы на проведение антикоррупционного аудита уже направлены в правоохранительные и надзорные органы. Ожидается, что до 30 марта получим все ответы. После этого мы сможем начать формирование нового состава правительства края, – прокомментировал губернатор.