Ежегодные выплаты почетным донорам Ставропольского края увеличили до 15 тысяч рублей

В Ставропольском крае увеличились выплаты почетным донорам России и СССР. Теперь им ежегодно будут выплачивать по 15 109 рублей 50 копеек. Напомним, что до этого почетные доноры получали по 14 570 рублей 36 копеек.

Эта выплата предоставляется почетным донорам один раз в год, не позднее 1 апреля 2021 года или в иные сроки, установленные для вновь обратившихся. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения региона.

Там же и добавили, что для получения выплаты, нужно обратиться в орган социальной защиты по месту жительства и предъявить удостоверение почетного донора. Продлевать выплаты не нужно, они назначаются автоматически.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе врачи извлекли из желудка девочки магнитные шарики. С помощью современной эндоскопической техники пациентке провели тщательную ревизия брюшной полости, чтобы исключить перфорацию органов.