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Общество18 марта 2021 18:51

Краснодеревенское кладбище в Ставрополье перенесут из-за разрушения водой

Минприроды Ставропольского края провело проверку левого берега реки Кубань, воды которой разрушает захоронения на кладбище
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Фото с инстаграм-аккаунта министра природы Ставрополья Андрея Хлопянова

Фото: Инстаграм

Глава министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Хлопянов в Инстаграм-аккаунте заявил о продолжении большой проверки реки Кубань. На этот вопрос чиновники коснулись вопроса разрушающегося Краснодеревенского кладбища.

Воды реки размывают почву, что сильно отражается на состоянии могил. Изменяется береговая линия, вода все ближе подбирается к кладбищу. Министерство и администрация Невинномысского округа приняли решение его перенести в другое место.

- Уже перенесены 20 мест захоронения на городское кладбище в юго-восточной части города. Завершить эту работу планируется в 2022 году, - подчеркнул Хлопянов.

Также во время проверки нашли нарушения в построении берегоукрепительных сооружений. Подрядчику уже передали представления устранить недочеты.

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