В Ставропольском крае появятся две ледовые площадки для любителей спорта

Совещание губернатора Ставрополья и и.о. министра спорта Фото: Инстаграм

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров рассказал в Инстаграм-аккаунте о некоторых итогах совещания с и.о. министра физической культуры и спорта Андреем Толбатовым. Чиновники обсудили развитие спорта в региона на ближайший год.

Особенно актуален этот вопрос в условиях коронавирусных ограничений. Людям требуется доступные и безопасные спортивные пространства. Владимиров отметил, что они должны отвечать потребностям не только профессионалов, но и любителей.

- Тем временем идет создание новых элементов спортивной инфраструктуры. Например, в этом году планируем открыть поле для занятий мини-футболом на базе училища олимпийского резерва в Ставрополе, - написал губернатор.

Также он поставил задачу обеспечить бесплатные и качественные пространства для детей.