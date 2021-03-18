Живые флаги России и Крыма развернули в Железноводске в 8-ю годовщину единения

Флешмоб в день Воссоединения России и Крыма в Железноводске Фото: Инстаграм

Пресс-служба администрации Железноводска сообщила о проведении кампании праздничных мероприятий к восьмой годовщине воссоединения России и Крыма. В массовом флэшмобе принял участие и мэр города-курорта Евгений Моисеев.

70 метров живого флага России и Крыма выстроили участники мероприятия. В руках у них были цветные ячейки, которые и образовывали стяг.

- Более 600 участников акции, среди которых волонтеры, студенты, школьники, а также отдыхающие из санаториев города-курорта, провели массовый флешмоб "Крым наш! Железно!", - сказано в сообщении пресс-службы.

Потом участники выстроились в тэг "Крым наш! Железно!".

Напомним, в 2014 году Республика Крым вошла в состав Российской Федерации.