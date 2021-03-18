Мэр Железноводска призвал горожан брать пример с Розы Люксембург

Хутор Розы Люксембург в Железноводском городском округе Ставрополья Фото: Инстаграм

Мэр города-курорта Евгений Моисеев поставил в пример жителей хутора Розы Люксембург, в котором практически нет инфраструктуры. Пост об этом опубликован в официальном аккаунте главы округа.

В 2020 году Моисеев приехал в хутор и предложил жителям финансовую помощь властей для реализации местных инициатив. Селяне могли предложить любой проект и рассчитывать на софинансирование.

- И хуторяне решили принять участие в программе и сделать новую асфальтную подъездную дорогу вместе с уличной на своем хуторе. Инициатива, достойная уважения! Молодцы! - подчеркнул мэр.

Также он отметил, что на строительство дороги до хутора уже выделили около 6 млн рублей. Дорога будет построена уже к лету 2021 года.

- Поэтому, дорогие жители нашего городского округа, принимайте участие в этой программе и делайте новые детские, спортивные площадки, парковки, дороги, ливневки, канализации, - призвал чиновник.