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Общество18 марта 2021 21:19

Казаки Ставрополья отослали 28 заявок на грант для казачества и православия

Один из желаемых проектов - организация Ставропольского форума Всемирного русского народного собора
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Казаки

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Пресс-служба регионального комитета по делам национальностей и казачества сообщила, что организация направила 28 заявок на получение гранта. Этим вопросом занимается Фонд президентских грантов 2021 года.

Комитет желает помощи в развитии казачества на Ставрополье. Были представлены проекты ресурсного центра "Казачье единство", спортивно-патриотического комплекса "Пластунская застава", а также проект двух стел Памяти с фотографиями участников Великой Отечественной войны и локальных конфликтов.

Казачество считает, что развитие этих направлений должно стать важным вопросом развития всего региона.