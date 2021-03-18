Казаки Ставрополья отослали 28 заявок на грант для казачества и православия

Казаки Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Пресс-служба регионального комитета по делам национальностей и казачества сообщила, что организация направила 28 заявок на получение гранта. Этим вопросом занимается Фонд президентских грантов 2021 года.

Комитет желает помощи в развитии казачества на Ставрополье. Были представлены проекты ресурсного центра "Казачье единство", спортивно-патриотического комплекса "Пластунская застава", а также проект двух стел Памяти с фотографиями участников Великой Отечественной войны и локальных конфликтов.

Казачество считает, что развитие этих направлений должно стать важным вопросом развития всего региона.