75 км газопровода построят и обновят в Ставропольском крае в 2021 году

Пресс-служба министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края сообщила о начале работ в рамках программы развития газоснабжения региона 2021-2025 годов.

За пять лет планируют отремонтировать и построить 40 объектов газовой сферы, будут проведены 75 км газопроводных сетей. Также запланирована модернизация 26 газораспределительных объектов.

- После завершения модернизации пропускная способность объектов существенно вырастет, что позволит обеспечить поставку дополнительных объёмов газа действующим потребителям и подключать к инфраструктуре новых абонентов, - заявил и.о. министра Виталий Шульженко.

Также он отметил, что это позволит повысить привлекательность региона для инвесторов и реализации крупных проектов.