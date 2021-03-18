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Экономика18 марта 2021 23:34

75 км газопровода построят и обновят в Ставропольском крае в 2021 году

Реконструкция и строительство будет реализовано в рамках плана развития газоснабжения в регионе 2021-2025
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Пресс-служба министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края сообщила о начале работ в рамках программы развития газоснабжения региона 2021-2025 годов.

За пять лет планируют отремонтировать и построить 40 объектов газовой сферы, будут проведены 75 км газопроводных сетей. Также запланирована модернизация 26 газораспределительных объектов.

- После завершения модернизации пропускная способность объектов существенно вырастет, что позволит обеспечить поставку дополнительных объёмов газа действующим потребителям и подключать к инфраструктуре новых абонентов, - заявил и.о. министра Виталий Шульженко.

Также он отметил, что это позволит повысить привлекательность региона для инвесторов и реализации крупных проектов.